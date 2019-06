Bremen-Düsseldorf zum Bundesliga-Start: Wolfsburg gegen Köln

Bremen/Wolfsburg (dpa/lni) - Werder Bremen und der VfL Wolfsburg werden mit einem Heimspiel in die neue Saison der Fußball-Bundesliga starten. Werder empfängt am 17. oder 18. August Fortuna Düsseldorf, Wolfsburg bekommt es zum Auftakt mit dem Aufsteiger 1. FC Köln zu tun. Die neue Spielzeit beginnt am 16. August (20.30 Uhr) mit dem Match von Meister FC Bayern München gegen Hertha BSC. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mit.

Von dpa