Schraubenschlüssel-Attacke: Söhne des Verdächtigen verhaftet

Meckenheim (dpa/lnw) - Nach einer Schraubenschlüssel-Attacke auf den 19-jährigen Freund einer jungen Frau sind neben dem Vater nun auch die beiden Brüder in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die 26 und 27 Jahre alten Männer sei ebenfalls Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sollen den 19-Jährigen gemeinsam mit ihrem Vater in Meckenheim bei Bonn lebensgefährlich verletzt haben. Der 45-Jährige befindet sich wegen der Tat aus der vergangenen Woche bereits in U-Haft.

Von dpa