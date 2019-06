Dort hatte das Verfahren gegen drei Angeklagte am Donnerstag mit Geständnissen begonnen. Abgetrennt wird nun das Strafverfahren gegen den 49-jährigen Heiko V. aus Stade in Niedersachsen. Er soll sich in Webcam-Übertragungen angesehen haben, wie Minderjährigen schwere Gewalt angetan wurde, teilweise soll er dazu angestiftet haben.

Der Prozess wird damit gegen die beiden 56-jährigen Andreas V. und den 34-jährigen Mario S. fortgesetzt. Die Anklage wirft ihnen hundertfachen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern auf dem Campingplatz an der Landesgrenze zu Niedersachsen und in einem Haus in Steinheim vor.