Wuppertal (dpa) - Die Polizei hat am Samstag in Wuppertal das Umgraben eines Gartens fortgesetzt, weil sie den Verdacht hat, dass dort Kinderleichen vergraben sein könnten. Die Beamten setzten Bagger und Leichenspürhunde ein. Außerdem trugen sie drei prall gefüllte Kartons aus dem Haus des 83 Jahre alten Verdächtigen und fuhren sie in einem Polizeiauto weg.

Von dpa