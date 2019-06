Chaos in der Asservatenkammer der Kölner Polizei

Köln (dpa/lnw) - In der Asservatenkammer der Kölner Polizei herrscht seit Monaten Chaos: Ein Angestellter soll über einen längeren Zeitraum neue Asservate - also als Beweismittel beschlagnahmte Gegenstände - wahllos in die Regale gestopft haben. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des «Kölner Stadt-Anzeiger». Demnach verzeichnete der Mann zwar den Eingang neuer Dinge, hielt aber den Lagerort nirgendwo fest. Als Folge seien mehrere Mitarbeiter bereits seit geraumer Zeit damit beschäftigt, Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Dies werde wahrscheinlich noch Monate dauern, sagte die Sprecherin.

Von dpa