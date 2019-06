Nach fünf Überfällen: Mutmaßlicher Räuber in U-Haft

Siegburg/Hennef (dpa/lnw) - Nach fünf Raubüberfällen auf Tankstellen und Postagenturen in Siegburg und Hennef hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der Mann wurde in Neunkirchen-Seelscheid in seiner Wohnung festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Richter ordnete nach der Festnahme am Dienstag Untersuchungshaft an. Die Polizei sei dem 25-Jährigen nach einem Tankstellen-Raub im April auf die Schliche gekommen. Zeugen hatten ihn bei der Flucht in einem Auto beobachtet.

Von dpa