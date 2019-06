Auto auf Gleisen abgestellt: Partnerin muss nicht zahlen

Köln (dpa/lnw) - Eine Beifahrerin muss sich nicht um das Auto ihres Lebensgefährten kümmern, wenn dieser seinen Wagen auf einem Bahngleis abstellt. Das hat das Kölner Landgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschieden. In dem kuriosen Fall hatte das Paar 2017 einen Ausflug nach Ratingen unternommen. Kurz vor dem Ziel musste der Fahrer, der unter einer chronischen Magen-Darm-Erkrankung litt, akut eine Toilette aufsuchen und hielt deshalb auf einer Bahngleisanlage an einer Gaststätte an. Dabei bemerkte er nicht, dass der hintere Teil seines Fahrzeugs auf den Schienen stand.

Von dpa