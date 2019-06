Die Polizei hatte am Mittwoch bei einer umfangreichen Durchsuchung 50 Festplatten, mehrere Laptops und Computer mit umfangreichem Bildmaterial sichergestellt. Eine erste Sichtung bestätigte den Verdacht, dass der Senior im Besitz von Kinderpornografie war. Außerdem fanden die Beamten einen scharfen Revolver und Teile einer Panzerabwehrrakete ohne Sprengkopf. Deshalb musste zusätzlich der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen werden.

Die Ermittler stießen in einem Safe außerdem auf Zeitungsartikel über vermisste Kinder. Der Verdächtige hat den Angaben zufolge beteuert, keinem Kind etwas angetan zu haben. «Wir haben bis jetzt keinen Hinweis, dass es zu so einem Delikt gekommen ist», sagte der Oberstaatsanwalt. Um sicher zu gehen, dass nichts übersehen werde, sei am Donnerstag im Garten gegraben worden. Augenzeugen berichteten, dass zwei Bagger in dem Garten des 83-Jährigen platziert worden.