Paderborn beginnt Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison

Paderborn (dpa) - Als erster Verein hat Aufsteiger SC Paderborn am Donnerstagvormittag mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga begonnen. Drei Tage lang absolviert das Team von Trainer Steffen Baumgart zunächst mehrere leistungsdiagnostische Inhalte wie orthopädische Untersuchungen, einen neurologischen Test und auch einen Laktattest am Samstag. Das erste öffentliche Training findet am Sonntag um 14.00 Uhr statt. Nach dem überraschenden Aufstieg aus der 2. Bundesliga haben die Paderborner bereits acht neue Spieler verpflichtet. Weitere Verstärkungen für die defensiven Außenpositionen und den Angriff werden noch gesucht.

Von dpa