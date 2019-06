Frauenleiche in Brunnenschacht entdeckt

Neuenkirchen (dpa/lnw) - In einem Brunnenschacht in Neuenkirchen im nördlichen Münsterland ist am Mittwoch eine Frauenleiche entdeckt worden. Der Fundort der Toten befinde sich auf einem Grundstück am Kaisersweg, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben wollte sie zunächst nicht machen. Laut einem Bericht von Nord-West-Media TV und Nachrichten liegt der Brunnen auf dem Gelände einer Gärtnerei.

Von dpa