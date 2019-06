Prozess um Totschlag in Delbrück: Angeklagter schweigt

Paderborn (dpa/lnw) - Ein 28-Jähriger soll Ende vergangenen Jahres einen Bekannten in einem Park im ostwestfälischen Delbrück erstochen haben. Vor dem Landgericht Paderborn muss sich der Mann wegen Totschlags verantworten. Auch am dritten Verhandlungstag am Mittwoch schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen.