Motorrad erfasst Fußgängerin: 50-Jährige in Lebensgefahr

Hagen (dpa/lnw) - Eine 50-Jährige ist beim Überqueren einer Straße in Hagen von einem Motorrad erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 24 Jahre alte Motorradfahrer sei nach einem Überholmanöver am Dienstagabend mit der Fußgängerin zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau wurde mitgerissen und auf die Straße geworfen. Laut Polizei schwebte sie auch am Mittwoch noch in Lebensgefahr. Beamte stellten Motorrad und Führerschein des 24-Jährigen sicher.

Von dpa