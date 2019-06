Nach Prügelei: Essen verdoppelt Sicherheitskräfte im Freibad

Essen (dpa/lnw) - Nach dem Angriff auf Bademeister in einem Essener Freibad hat die Stadt Essen die Zahl der Sicherheitsleute in dem Bad verdoppelt. Statt drei seien seit Dienstag täglich sechs Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma vor Ort, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. «Über die Respektlosigkeit der Täter bin ich empört», so Oberbürgermeister Thomas Kufen. Neben einer Anzeige werde gegen die Angreifer auch ein Hausverbot ausgesprochen. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» über die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen berichtet.

Von dpa