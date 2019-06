Explosion in Haus in Köln: Keine Weltkriegsmunition

Köln (dpa/lnw) - Nach der Explosion mit einem schwer verletzten Mann in einem Mehrfamilienhaus ist noch nicht klar, wie es zu dem Vorfall kam. «Wir wissen nicht, was explodiert ist», sagte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag. Die Ermittlungen liefen.