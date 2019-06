Baugenehmigungsverfahren in NRW künftig auf digitalem Weg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Baugenehmigungen sollen in Nordrhein-Westfalen künftig schneller und einfacher zu bekommen sein - und zwar online. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) will dafür bis Ende des Jahres zunächst ein Landesbauportal auf den Weg bringen. Bis zum Ende der Legislaturperiode 2022 soll es zu einer Plattform weiterentwickelt werden, auf dem Bauanträge digital eingereicht und bearbeitet werden können. Baugenehmigungen seien das «komplexeste Verwaltungsverfahren» in ganz Deutschland, sagte Scharrenbach am Mittwoch in Düsseldorf. Allein in NRW gebe es 212 untere Bauaufsichtsbehörden. «Wir müssen Sorge dafür tragen, dass Akten, die in Archiven schlummern, ihren Weg in die digitale Welt finden.»

Von dpa