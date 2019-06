Freiwilliger Mietendeckel macht keine Schule

Frankfurt (dpa) - Der vom Immobilienkonzern Deutsche Wohnen angekündigte freiwillige Mieterhöhungs-Stopp findet keine Nachahmer bei anderen großen Wohnungsunternehmen. Die ebenfalls börsennotierten Konzerne LEG und TAG sehen wegen einer anderen Struktur ihres Wohnungsbestands keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt. «Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist mit Berlin nicht vergleichbar», sagte eine LEG-Sprecherin am Dienstag. Die Deutsche Wohnen hat den Großteil ihres Wohnungsbestandes in Berlin.

Von dpa