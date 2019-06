Hitzefrei an vielen Schulen: Kurzstunden an Grundschulen

Detmold/Essen (dpa/lnw) - An vielen Schulen in Nordrhein-Westfalen gab es am Dienstag Hitzefrei. Am Stadtgymnasium Detmold durften die Schüler der Sekundarstufe I nach der 6. Stunde gehen, am Helmholtz-Gymnasium Essen bereits nach der 4. Stunde. Dies ist dort auch für Mittwoch geplant, sagte der stellvertretende Schulleiter Rainer Severin. Bundesjugendspiele am Mittwoch wurden abgesagt - der Sportplatz bietet keinen Schatten. Für die Schüler der Sekundarstufe II findet Unterricht nach Plan statt - «in kühleren oder nicht ganz so heißen Räumen». Der entsprechende Erlass des Landes sieht kein Hitzefrei für die Oberstufe vor.

Von dpa