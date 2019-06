Trockenheit und Kostendruck: Viele NRW-Milchbauern geben auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Hoher Wettbewerbsdruck hat viele Bauern in Nordrhein-Westfalen dazu bewogen, Kühe abzugeben und ihren Milchbetrieb ganz aufzugeben. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, sank die Zahl der Milchkuhhaltungen im Mai binnen eines Jahres um 4,1 Prozent auf knapp 5700. Vor allem kleine Milchbauern warfen das Handtuch - dadurch stieg die Durchschnittszahl der Tiere pro Betrieb sogar um eins auf 74. Rund 405 500 Kühe wurden im Mai den Angaben zufolge in NRW zur Milcherzeugung gehalten - das waren etwa 10 000 weniger als ein Jahr zuvor (minus 2,4 Prozent).

Von dpa