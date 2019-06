Weniger unbegleitete Minderjährige

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr weniger Kinder und Jugendliche in Obhut genommen als 2017. Der Rückgang von rund 16 000 Fällen auf 14 500 sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Zahl der nach NRW eingereisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erneut deutlich abgenommen habe, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit.

Von dpa