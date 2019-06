Tücher gegen zu viel nackte Haut im Kölner Dom

Köln (dpa/lnw) - Spärlich bekleidete Besucherinnen und Besucher müssen sich im Kölner Dom auch an heißen Tagen mit einem Tuch bedecken. Die Tücher würden von den Domschweizern, den Ordnungshütern im Dom, ausgegeben, sagte am Dienstag Domsprecher Markus Frädrich. «Die Tücher-Regelung gilt sowohl für Frauen als auch für Männer, die knapp bekleidet den Dom betreten», sagte Frädrich. Wenn Männer zum Beispiel in einer Art Unterhemd oder gar mit freiem Oberkörper kämen, müssten sie sich auch bedecken.

Von dpa