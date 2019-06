Hitze erschwert Notreparatur der A40: Zeitraubender Stau

Essen (dpa/lnw) - Die Hitze erschwert eine Notreparatur der A40 in Essen. Deshalb warnt der Landesbetrieb Straßen.NRW vor Staus in dem Bereich Richtung Duisburg und empfiehlt zumindest Fernreisenden, die parallel verlaufende A42 zu nutzen. Seit dem frühen Montagabend seien zwei der drei A40-Fahrstreifen der sogenannten Buderuskurve zwischen den Anschlussstellen Essen-Kray und Frillendorf in Richtung Duisburg gesperrt, teilte der Landesbetrieb mit. Am frühen Montagabend mussten Fahrer in dem Stau einen Zeitverlust von etwa einer Stunde in Kauf nehmen, wie aus einer Übersicht von Straßen.NRW hervorging.

Von dpa