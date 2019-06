Schüsse und Straßenblockaden: Hochzeitskorsos gestoppt

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist am Wochenende wieder zu mehreren Einsätzen gerufen worden, um Hochzeitsgesellschaften unter Kontrolle zu halten. In Lüdenscheid berichteten Zeugen, dass aus einer Autokolonne eines Hochzeitskorsos heraus Schüsse gefallen seien, teilte die Polizei am Montag mit. Im Wagen eines 25-jährigen Esseners fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe samt zugehöriger Munition. Beides stellten sie sicher. Einen Waffenschein konnte der 25-Jährige nicht vorweisen.

Von dpa