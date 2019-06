Wetterdienst warnt vor sehr starker UV-Strahlung

Essen (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst hat vor sehr starker ultravioletter Strahlung in Nordrhein-Westfalen gewarnt. Die gesundheitliche Gefährdung sei derzeit «sehr hoch», teilte der DWD am Montag auf seiner Internetseite mit. Auf der elfstufigen Gefahrenindex-Skala lag der Wert am Montag bei 8, im südlichen Rheinland bei 9. Gleiche Werte werden auch für Dienstag und Mittwoch erwartet. «Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich», hieß es.

Von dpa