Fünfeinhalb Jahre Haft nach tödlichem Schuss auf Partygast

Nach Darstellung des angeklagten Deutschen hatte sich der Schuss versehentlich beim Herumspielen mit der Waffe gelöst. Laut Anklage hatten beide Männer vor der Tat im Dezember 2018 auf einer Privatparty gestritten. Zeugen alarmierten nach dem Schuss am Tresen die Rettungskräfte. Der 22-Jährige starb noch am Tatort, in einer Wohnung in Steinbergen. Der jetzt Verurteilte wurde wenig später festgenommen und gab an, die Waffe weggeworfen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine neunjährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags gefordert, die Verteidigung eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. (Az. 4 Ks 204 Js 11135/18)