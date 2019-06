Rheinenergie will Netz für Elektroladesäulen knüpfen

In das Gemeinschaftsunternehmen will Rheinenergie den bereits bestehenden Zusammenschluss von rund 20 Stadtwerken einbringen. Zu diesem Verbund gehören den Angaben zufolge bereits mehr als 600 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Spie habe in den vergangenen Jahren bereits 5000 Ladesäulen installiert und biete eine schnelle Beseitigung von Störungen bei den Anlagen.