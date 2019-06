Nach Fan-Fehlverhalten im Derby: 46 000 Euro Geldstrafe

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen Fehlverhaltens seiner Fans im Derby gegen den FC Schalke 04 muss Borussia Dortmund eine Geldstrafe in Höhe von 46 000 Euro bezahlen. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag in Frankfurt/Main. Damit bestrafte es den Vize-Meister dafür, dass im Bundesliga-Spiel am 27. April 2019 ein Schalker Spieler von einem Becher an der Schulter getroffen wurde. Zudem wurde im Dortmunder Zuschauerblock ein großes Banner mit diskriminierendem Inhalt gezeigt. Nach Spielende prügelten sich Fans aus beiden Lagern.

Von dpa