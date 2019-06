Reisebus mit 65 Schülern auf Klassenfahrt gerät in Brand.

Die A2 in Richtung Dortmund wurde am Brandort nahe der Anschlussstelle Henrichenburg gesperrt. Es bildete sich ein Stau. Laut Feuerwehr sollte dort in der Mittagszeit wegen der Hitze Wasser an die Menschen in den wartenden Fahrzeugen verteilt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein technischer Defekt Ursache für das Feuer. Anwohner wurden informiert, wegen des Qualms Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Schüler wurden vom Brandort zurück nach Herten gebracht und sollten dort von der Feuerwehr psychologisch betreut werden. Ihre Klassenfahrt in ein Landheim fiel nach Angaben der Schulleitung vorerst aus.