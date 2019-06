Prozess um illegales Autorennen unterbrochen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Prozess wegen eines mutmaßlichen illegalen Autorennens ist am Düsseldorfer Amtsgericht ausgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft soll Gelegenheit zur Prüfung haben, ob das Verfahren gegen die beiden 31 und 24 Jahre alten Angeklagten eingestellt wird. Am Montag, dem ersten Verhandlungstag, hatte lediglich ein Zeuge erklärt, die Motoren der hochtourigen Wagen hätten vor einer roten Ampel aufgeheult. Fünf weitere Zeugen erklärten, sie hätten nur gesehen, wie die Wagen mit hohem Tempo über eine zweispurige Straße in Düsseldorf rasten. Einen Beleg für eine Rennabsprache konnte der Richter nicht erkennen.

Von dpa