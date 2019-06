Deutsche Hockey-Damen als Vierte zum Pro-League-Finalturnier

«Der Fokus lag nicht auf diesem Spiel, sondern schon auf dem Grand Final und vor allem auf der EM», sagte Reckinger. Die Teilnahme am Grand-Final-Turnier des vom Weltverband FIH neu geschaffenen Wettbewerbs am kommenden Wochenende in Amstelveen hatten die DHB-Damen wie die Niederlande, Argentinien und Australien bereits vor den abschließenden Partien sichergestellt. Dieses Quartett ist damit auch für das Olympia-Qualifikationsturnier im Herbst gesetzt.

Die deutschen Herren hatten das Final-Turnier in den Niederlanden hingegen bereits am vergangenen Wochenende in Krefeld verpasst. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas hat dennoch gute Chancen, als Weltranglisten-Sechster in die Olympia-Ausscheidung nachzurücken. Ein Weg zum direkten Olympia-Ticket wäre alternativ der Titelgewinn bei der Europameisterschaft der Damen und Herren im August in Antwerpen.