Hitze am Tag und tropische Nächte: NRW schwitzt

Essen (dpa/lnw) - Pure Sonne und Temperaturen von deutlich über 30 Grad bringen den Menschen in NRW für eine längere Phase brütende Hitze. Getränkehändler wappneten sich bereits für einen Kundenansturm. Bereits am Samstag wurden in Köln und Düsseldorf 26 Grad erwartet. Bis Mittwoch steigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die Werte auf 38 Grad.