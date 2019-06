«Aus dem Aufzug, der vom Gut Aspernschlag in Richtung Kraftwerk Niederaußem unterwegs ist, hat sich eine Personengruppe gelöst und eine Polizeikette durchbrochen. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray», twitterte die Polizei Aachen.

«Ende Gelände» schrieb dazu ebenfalls bei Twitter: «Pfefferspray kann extrem gefährlich und sogar tödlich sein - warum wird es gegen Menschen eingesetzt, die für das Überleben der Menschheit kämpfen?» In einem weiteren Tweet schrieb das Bündnis, man setze nun das um, «was wir in unseren Aktionstrainings geübt haben: besonnen und entschlossen die Polizei durchfließen, wenn sie sich uns in den Weg stellt».