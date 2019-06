Polizei: Weitere Aktivisten in Tagebau Garzweiler gelangt

Erkelenz (dpa) - Bei den Klima-Demos im Rheinischen Revier sind am Samstag an einer weiteren Stelle Aktivisten in den Tagebau Garzweiler gelaufen. Nach Polizeiangaben strömten Hunderte Aktivisten vom Aktionsbündnis «Ende Gelände» von einem Protestmarsch, an dem sie teilgenommen hatten, in das Tagebaugeländde. Sie hatten sich der Demo der Jugendbewegung «Fridays For Future» angeschlossen, der am Abbaugelände von Hochneukirch nach Keyenberg führte.

Von dpa