Dortmund (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund heute auf die ehemalige Staatspräsidentin Liberias und Friedensnobelpreisträgerin, Ellen Johnson Sirleaf. Beide wollen am Vormittag (11.00 Uhr) bei einem Podiumsgespräch zum Thema «Vertrauen als Grundlage internationaler Politik?» diskutieren.

Zur selben Zeit debattieren in einer anderen Messehalle in Dortmund die Ministerpräsidenten Bayerns und Baden-Württembergs, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), zum Thema «Was ist noch konservativ? Was ist schon rechtspopulistisch?». Ex-Bundespräsident Christian Wulff geht ebenfalls am Vormittag (11.00 Uhr) in einer Debatte mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, der Frage nach, wie viel Religion die Gesellschaft vertrage. Für den Nachmittag (15.00 Uhr) ist eine Diskussionsrunde zum weltweiten Schutz von Frauen und Kindern und der Rolle Deutschlands bei diesem Thema geplant, an der Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) teilnimmt.

Der 37. Evangelische Kirchentag dauert noch bis zum Sonntag, insgesamt werden 118 000 Besucher zu knapp 2400 Veranstaltungen erwartet. Das breite Programm des Glaubensfests reicht von Konzerten, Bibelarbeiten, Workshops bis zu politischen Podiumsgesprächen.