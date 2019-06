Veranstalter: Zehntausende bei Klima-Demo in Aachen

Aachen (dpa) - An der Fridays-for-Future-Demo für mehr Klimaschutz in Aachen haben sich nach Veranstalter-Angaben mehrere Zehntausend Menschen beteiligt. Eine Polizeisprecherin sagte, man gehe davon aus, dass die angemeldete Zahl von 10 000 bis 20 000 erreicht werde. Ein unabsehbar langer Demonstrationszug wand sich am Freitagmittag durch die Aachener Innenstadt. Die Schüler trugen zahllose Schilder und Transparente, auf denen sie einschneidende Maßnahmen gegen den Klimawandel forderten. Der Demonstrationszug verlief nach Angaben der Polizei friedlich.