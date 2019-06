Veranstalter: 40 000 bei Klima-Demo in Aachen

Aachen (dpa/lnw) - Die Fridays for Future-Demo in Aachen war nach Angaben der Veranstalter mit 40 000 Teilnehmern die bisher größte in Deutschland. Menschen aus 17 Nationen seien vertreten gewesen, sagte der Sprecher Cornelis Theuer. Darunter seien Niederländer, Belgier, Franzosen und Briten gewesen. Die Polizei nannte zunächst keine Bilanz. Am Mittag hatte eine Polizeisprecherin gesagt, man gehe davon aus, dass die angemeldete Zahl von 10 000 bis 20 000 erreicht werde.

Von dpa