Handy-Riese Oppo gründet Europazentrale in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo will in Düsseldorf seine Europa-Zentrale gründen. Auf der Internetseite der Stadt Düsseldorf wird Oppo-Chef Tony Chen mit den Worten zitiert: «Wir wollen in Kürze mit unserer Europazentrale am Graf-Adolf-Platz starten und uns von dort aus innerhalb von drei Jahren auf dem europäischen Markt etablieren.» Das habe Chen bei einem Treffen mit Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) in Shenzhen (China) gesagt.

Von dpa