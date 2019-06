Rheinberg (dpa/lnw) - Fast drei Wochen nach dem Fund einer Wasserleiche am Rheinufer in Rheinberg (Kreis Wesel) ist der Mann identifiziert. Laut Polizei handelte es sich um einen 60-jährigen Mann aus Köln. Ein Zeuge habe vorher einen Hinweis auf eine vermisste Person gegeben und so bei der Aufklärung geholfen.

Von dpa