Reul: Verfasser von Drohmails gegen Reker vorher schon aktiv

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Fall der Morddrohungen gegen NRW-Kommunalpolitiker gehen die Ermittler davon aus, dass der Verfasser oder die Verfasserin in der Vergangenheit bereits mehrere Drohmails geschrieben hat. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Freitag in einem Interview des WDR zu den Drohungen gegen die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und den Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein: «Wir wissen, dass es einer ist, der häufiger in den letzten Jahren mit solchen Mails aufgetaucht ist.»

Von dpa