Zentralrat der Juden: Antisemitismus entgegentreten

Dortmund (dpa) - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat mehr Zivilcourage gegen «Alltags-Antisemitismus» angemahnt. Es sei wichtig, sich im Bekanntenkreis oder am Stammtisch klar zu positionieren, wenn antijüdische Äußerungen fielen, sagte Schuster am Donnerstag in Dortmund beim Evangelischen Kirchentag. Kritik an der Regierung in Israel sei völlig unproblematisch, solange sie nicht «dämonisiere» oder Israels Existenzrecht in Abrede stelle. Nicht legitim sei es dagegen, «Israel zu sagen und Juden zu meinen». Zugleich betonte Schuster: «80 Prozent der Bevölkerung haben keine antijüdischen Ressentiments.» Es gebe aber viele - auch gut gebildete - Menschen, die keine Juden als Nachbarn wollten.

Von dpa