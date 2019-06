Tennisspieler Zverev über sein Knie: Weiter geschwollen

Zverev war am Montag in seiner Erstrundenpartie gegen den Niederländer Robin Haase ausgerutscht. Am Freitag trifft der einzig verbliebene deutsche Teilnehmer im Feld nun auf David Goffin aus Belgien. In Halle bereitet sich Zverev auch auf Wimbledon vor. Das dritte Grand-Slam-Turnier beginnt am 1. Juli.