Bochum (dpa/lnw) - Ein junger Mann hat in einer U-Bahn in Bochum gegen rassistische Äußerungen eines Fahrgasts Stellung bezogen und ist deshalb verletzt worden. Augenzeugen des Vorfalls in der Nacht zu Donnerstag zeigten Zivilcourage und vertrieben den Schläger.

Von dpa