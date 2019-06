Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Der Brand einer Lagerhalle in Rheda-Wiedenbrück hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei Gütersloh am Donnerstag mit. Nach ersten Ermittlungen sei ein Spänehaufen aus zunächst ungeklärter Ursache in Flammen geraten. Die Löscharbeiten dauern wegen der Suche nach möglichen Glutnestern noch an. Das «Westfalen-Blatt» hatte zuvor berichtet.

Von dpa