Salihamidzic über Hummels: «Großen Beitrag» geleistet

München (dpa) - Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat dem zu Borussia Dortmund zurückkehrenden Mats Hummels «alles Gute für die Zukunft» gewünscht. In einer Meldung auf der Homepage des Fußball-Rekordmeisters sagte Salihamidzic am Donnerstag: «Ich möchte mich im Namen des FC Bayern sehr bei Mats Hummels bedanken. Mit ihm haben wir in drei Jahren dreimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen, in der vergangenen Saison dazu noch den DFB-Pokal. Mats hat zu diesen Erfolgen einen großen Beitrag geleistet.»

Von dpa