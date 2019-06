Polizei wertet Vorfall mit Rabbiner als Beleidigung

Rabbiner Chaim Barkahn hatte berichtet, dass er am Sonntagabend mit der jüdischen Kopfbedeckung Kippa auf dem Kopf Opfer eines antisemitischen Vorfalls geworden sei. Er sei, als er mit der Kippa auf dem Kopf auf der Straße unterwegs gewesen sei, beleidigt und verfolgt worden, hatte Barkahn auf Facebook berichtet.

«Leider habe ich nun zum ersten Mal das Gefühl, als Jude nicht mehr sicher in Düsseldorf zu sein. Ich hoffe dennoch auf bessere Zeiten», so Barkahn. Er sei seit 18 Jahren in Düsseldorf und arbeite für die orthodoxe Gemeinde. «Es war ein sehr, sehr schrecklicher Moment», hatte Barkahn gesagt.

Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, zeigte sich am Mittwoch entsetzt und wertete den Vorfall als Angriff auf den Rabbiner: «Der Angriff auf Rabbiner Barkahn ist ein erneuter, unsäglicher und inakzeptabler Übergriff auf Mitbürger jüdischen Glaubens. Wir dürfen solche antisemitischen Attacken nicht hinnehmen!»