Laschet: Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum stärken

Bonn (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum weiter stärken. Dazu solle seine Bedeutung als Standort für internationale Konferenzen und Wissenschaft deutlicher hervorgehoben werden, sagte Laschet am Mittwoch in Bonn. Unter anderem sei geplant, eine neue «NRW-Akademie für internationale Politik» in Bonn anzusiedeln. Das Landeskabinett habe am Dienstag beschlossen, zwei landeseigene Villen für die Akademie zu nutzen, in der junge Wissenschaftler aus aller Welt forschen sollen.

Von dpa