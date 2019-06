Zwei Schwerverletzte nach Brand von Hotelzimmer in Essen

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Hotelzimmer in Essen sind zwei Hotelgäste am frühen Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Außerdem habe sich ein Polizist bei der Rettung einer Frau verletzt, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Der Polizist hatte sich vor Ort über ein Vordach Zugang zu dem brennenden Hotelzimmer im Stadtteil Altendorf verschafft und eine Frau aus dem Zimmer gezogen. Die Frau habe vor Ort wiederbelebt werden müssen und sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob weiterhin Lebensgefahr bestehe, war am Morgen unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa