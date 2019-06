Dortmund (dpa) - Mit einem abendlichen Gottesdienst startet heute offiziell der Evangelische Kirchentag in Dortmund. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) reden bei der Eröffnung (18.30 Uhr) in der Innenstadt. Zum 37. Evangelischen Kirchentag mit der Losung «Was für ein Vertrauen» werden bis Sonntag rund 100 000 Besucher aus 100 Ländern erwartet.

Zu den Schwerpunktthemen gehören sozialer Zusammenhalt, Zuwanderung, Integration, Umwelt und Klimaschutz. Viele Prominente aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur haben sich angekündigt. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt in den Ruhrpott.

Am ersten Tag soll auf den XXL-Gottesdienst ein ebenfalls großer «Abend der Begegnung» in der gesamten Innenstadt folgen. Livemusik auf zahlreichen Bühnen mit Stars wie Anna Loos, ein kreatives, buntes Mitmach-Programm und rund 300 Stände sind geplant. Zum «Segen zur Nacht» sollen sich ab 22.30 Uhr Teile der Stadt in ein Lichtermeer verwandeln - wenn Zehntausende ihre Kerzen entzünden.