Schwimmhalle auf Campingplatz gerät in Brand

Tecklenburg (dpa/lnw) - Eine Schwimmhalle auf dem Gelände eines Campingplatzes im Tecklenburger Land (Kreis Steinfurt) ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Warum das Feuer in dem Bad in der Nähe des Ortes Leeden ausbrach, war zunächst unklar. Das sagte ein Polizeisprecher. Das Schwimmbad sei zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen gewesen, die Türen verriegelt. Die Feuerwehr bekam den Brand nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag unter Kontrolle. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Von dpa