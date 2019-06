Florettfechterin Leonie Ebert verpasst EM-Medaille

Düsseldorf (dpa) - Florettfechterin Leonie Ebert aus Werbach hat bei den Europameisterschaften in Düsseldorf die erste deutsche Medaille verpasst. Die 19 Jahre alte ehemalige Nachwuchs-Weltmeisterin verlor am Dienstag im Viertelfinale gegen Italiens London-Olympiasiegerin Elisa Di Francisca mit 5:15. Damit ruhen die Hoffnungen des Deutschen Fechter-Bundes zum Abschluss der Einzelwettbewerbe am Mittwoch auf Säbel-Titelverteidiger Max Hartung aus Dormagen.

Von dpa