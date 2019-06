Mehr Auszubildende: Darunter immer weniger junge Frauen

Düsseldorf (dpa) - Die Zahl der Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen ist zum zweiten Mal in Folge gestiegen nach einem langen Rückgang seit 2008. Landesweit befanden sich Ende 2018 insgesamt 299 232 junge Menschen in einer dualen Ausbildung, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Plus von 1707 beziehungsweise 0,6 Prozent Auszubildenden gegenüber dem Vorjahr. Maßgeblich dafür sei die höhere Zahl ausländischer Auszubildender gewesen, die um 4683 beziehungsweise 19,3 Prozent auf 28 971 stieg.

Von dpa